NASA собирается отправить для работы за бортом МКС женский дуэт

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый в истории выход в космос с Международной космической станции (МКС) с участием только женщин-астронавтов запланировало Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА). Об этом сообщил в пятницу интернет- портал InterestingEngineering.com.

По его данным, выход в космос американских астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох запланирован на 29 марта и продлится семь часов. Сотрудница Канадского космического агентства Кристен Фаччиол будет обеспечивать координацию из центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас).

Сейчас в составе экипажа МКС - российский космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен- Жак (Канадское космическое агентство). 14 марта к МКС на российском корабле "Союз" должны стартовать россиянин Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.