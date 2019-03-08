NASA собирается отправить для работы за бортом МКС женский дуэт
18:15 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый в истории выход в космос с Международной космической станции (МКС) с участием только женщин-астронавтов запланировало Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА). Об этом сообщил в пятницу интернет- портал InterestingEngineering.com.
По его данным, выход в космос американских астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох запланирован на 29 марта и продлится семь часов. Сотрудница Канадского космического агентства Кристен Фаччиол будет обеспечивать координацию из центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас).
Сейчас в составе экипажа МКС - российский космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен- Жак (Канадское космическое агентство). 14 марта к МКС на российском корабле "Союз" должны стартовать россиянин Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.
НОВОСТИ
- 19:27 08.03.2019
- Трамп: Коэн соврал, что не просил президентского помилования
- 17:00 08.03.2019
- Первый в истории частный космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Атлантическом океане
- 16:40 08.03.2019
- Союз журналистов Австрии: Украина еще не созрела для вступления в ЕС
- 15:45 08.03.2019
- Британия не предложила ничего, чтобы достичь компромисса по Brexit - премьер Ирландии
- 15:20 08.03.2019
- Молодой человек шагнул под поезд в московском метро - очевидцы
- 15:00 08.03.2019
- Поставки сжиженного газа в Европу из США выросли почти на 200%
- 14:40 08.03.2019
- Венесуэлу накрыл масштабный блэкаут
- 14:20 08.03.2019
- Столтенберг: Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения РФ большего числа ракет
- 13:00 08.03.2019
- Названа примерная дата начала развертывания ЗРК С-400 в Турции
- 12:48 08.03.2019
- Украинский омбудсмен попала под статью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать