Трамп: Коэн соврал, что не просил президентского помилования

19:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн просил Дональда Трампа о помиловании, но он отказал. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в сети "Твиттер".

"Плохой юрист и жулик Майкл Коэн заявил, свидетельствуя под присягой, что никогда не просил о помиловании <...>. Он соврал!" - указал президент. "Он прямо попросил меня о помиловании. Я ответил "нет", - заявил Трамп.