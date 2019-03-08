Трамп: Коэн соврал, что не просил президентского помилования
19:27 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн просил Дональда Трампа о помиловании, но он отказал. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в сети "Твиттер".
"Плохой юрист и жулик Майкл Коэн заявил, свидетельствуя под присягой, что никогда не просил о помиловании <...>. Он соврал!" - указал президент. "Он прямо попросил меня о помиловании. Я ответил "нет", - заявил Трамп.
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