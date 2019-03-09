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НОВОСТИ

В Венесуэле выяснили причину масштабного блэкаута

08:30 09.03.2019 Источник: РБК

Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения Венесуэлы министр информации страны Хорхе Родригес. По его словам, по всей видимости, к кибератаке могут быть причастны США.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», — сказал Родригес.

В связи с атакой на энергосистему страны Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу.  РБК

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