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НОВОСТИ

Украинский экс-министр заявил, что Порошенко готовится бежать из страны

08:40 09.03.2019 Источник: Известия

Президент Украины Петр Порошенко затягивает войну ради собственной выгоды и при этом готовится бежать из страны, так как на выборах не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию отвечать придется. Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

По словам эксперта, конфликт в Донбассе приносит прибыль Порошенко благодаря крупным коррупционным схемам в оборонном секторе, в том числе с закупкой «испорченных военных средств из России».

Он отмечает, что власти закупают бракованные компоненты по завышенным ценам, а большинство оборонных заказов получают связанные с Порошенко и его окружением заводы, при этом предприятия нередко задерживают выпуск техники.

Кроме того, вместо производства «новейшего оружия, которое мощнее российского», страна выпускает «морально неуклюжее оружие советской эпохи», а стратегическое управление в целом не соответствует стандартам НАТО, уверен эксперт.

«Все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния нашей армии. Она остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами», –– пишет Лановой в своей статье для издания «Главред».

Причину проблем он видит в коррупции и Петре Порошенко.

По его мнению, президент заслуживает импичмента. Однако экс-министр не исключает, что Порошенко сбежит с Украины, и об этом свидетельствует то, что он продает свои активы.  Известия

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