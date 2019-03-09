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Глава военного ведомства Чехии утверждает, что РФ - одна из главных угрозой для НАТО

08:50 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар утверждает, что Россия является одной из главных угроз для НАТО. Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером для журналистов.

"Среди угроз [для НАТО] на первом месте находится терроризм, а именно - опасность глобального расширения локальных террористических организаций, - считает он. - Второе место по степени опасности, по моему мнению, принадлежит кибернетическим угрозам, третье - угрозам, исходящим от России".

РФ, по мнению Метнара, представляет опасность для НАТО в связи с активно проходящей модернизацией армии. Этот процесс сопровождается значительным числом учений. Россия, по его словам, также пытается укрепить свое влияние в европейских государствах, которые до начала 90-х годов ХХ относились к социалистическому лагерю, возглавляемому СССР.

Чешское военное ведомство, по словам его руководителя, вскоре выступит с отчетом, в котором будет содержаться детальный анализ угроз для безопасности государств-членов НАТО. Работа по подготовке документа завершается.

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