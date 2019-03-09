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Информатор Wikileaks Челси Мэннинг снова оказалась в тюрьме

09:00 09.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Бывшая аналитик военной разведки США Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, опять оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks на суде.

Федеральный суд в Александрии штата Вирджиния постановил заключить Мэннинг под стражу из-за ее отказа давать показания по делу Wikileaks. По американским законам отказ от дачи показаний на процессе может расцениваться как неуважение к суду и грозит тюремным заключением.

Мэннинг в ходе короткого заседания подтвердила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против засекреченности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело.

Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Судье Клоду Хилтону Мэннинг сказала, что примет любое решение.  Русская служба Би-би-си

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