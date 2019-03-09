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Импорт сжиженного газа в Европу из США за год вырос более чем на 180%

09:30 09.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с июля 2018 года по настоящее время, что составляет 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе, с начала 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа.  Коммерсантъ

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