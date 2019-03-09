Госдеп США объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
10:00 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США объявил в пятницу тендер на проекты по "продвижению свободы интернета" на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений американского внешнеполитического ведомства.
Бюро объявило об открытом тендере "для организаций, заинтересованных в представлении заявок на программы, которые продвигают свободу интернета на Украине". "В целях содействия Национальной киберстратегии Соединенных Штатов цель бюро - продвигать открытый, интероперабельный, надежный и безопасный интернет путем продвижения прав человека, основополагающих свобод и свободного распространения информации в сети", - сказано в документе.
Госдепартамент "просит предоставлять предложения относительно программ по расширению прав и возможностей борцов за свободу интернета с целью содействия свободе выражения мнений" в украинском сегменте интернета. "Программа должна объединить экспертов в области технологий, юристов, представителей гражданского общества, СМИ и представителей частного сектора для обсуждения тенденций, проблем и политики в области свободы интернета. Программа должна расширять знания и наращивать потенциал этих групп для ведения агитационно-пропагандистской работы, чтобы ... бороться с региональными и внутренними угрозами свободе выражения мнений в интернете", - пояснили в бюро.
Кроме того, отмечается в документе, "программа должна уделять особое внимание достижению консенсуса среди украинских заинтересованных сторон в отношении свободы выражения мнений во время конфликта, особенно в отношении вопросов самоцензуры". Проект должен "связать отечественных борцов за свободу интернета с международными экспертами". При этом США готовы выделять деньги на данную программу на срок от одного до трех лет.
Тендер, по итогам которого могут определиться до двух победителей, завершится 23 апреля. На проект Госдепартамент готов потратить от 500 тыс. долларов до 1,18 млн долларов.
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