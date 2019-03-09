Уволенного первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга задержали по делу о мошенничестве - СМИ

10:30 Источник: Эхо Москвы

Уволенного первого замглавы госхолдинга «Росгеология» Руслана Горринга задержали по делу о мошенничестве. Как сообщили в подмосковном главке СК, экс-чиновник был остановлен правоохранителями в аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи.

По данным РЕН, в отношении Горринга возобновили дело 8-летней давности о посредничестве во взятке. Практически сразу оно было переквалифицировано на статью на мошенничестве в особо крупном размере. Задержание по этой статье подтвердила «Интерфаксу» и представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. После того как в январе Горринг стал фигурантом скандала из-за видео, на котором он во время онлайн-игры с подростками, матерясь, рассказывал о сексуальных отношениях с подчиненными и прочих «свершениях», касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей, «Росгеология» расторгла с ним контракт с мотивировкой «нарушение кодекса корпоративной этики».

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после этого распорядился провести в «Росгеологии» проверку топ-менеджмента. При этом, как сообщали в Минприроды, непосредственному начальнику Горринга по «Росгеологии» Роману Панову был объявлен выговор в с вязи с произошедшим. Горринга вскоре объявили в розыск, а потому, чтобы улететь в Сочи ему пришлось купить билеты сразу на три рейса. Регистрироваться на первые два он не стал, а третья попытка закончилась встречей с оперативниками ФСБ.



Об итогах проверки в «Росгеологии» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обещал сообщить в течение месяца. Стало ли дело в отношение Горринга итогом этой проверки – не сообщалось. Эхо Москвы

