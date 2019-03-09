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НОВОСТИ

Депутат Рады призвал отменить санкции

12:30 09.03.2019

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV. Видео опубликовано на канале Мураева в YouTube.

«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — сказал он.

Депутат также считает необходимым пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. RT

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