Депутат Рады призвал отменить санкции
12:30 09.03.2019
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV. Видео опубликовано на канале Мураева в YouTube.
«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — сказал он.
Депутат также считает необходимым пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. RT
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