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Кирилла Вышинского этапируют из Херсонского СИЗО в Киевское

11:30 09.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского сегодня этапируют из Херсонского СИЗО в Киевское. Суд оставил его под стражей до апреля.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в госизмене. В ходе обысков у журналиста нашли российский паспорт. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он вину отрицает, в России называют дело сфабрикованным. Российский Следственный комитет считает незаконным преследование главного редактора «РИА Новости-Украина». Против украинского следователя Андрея Просняка возбуждено уголовное дело о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконном привлечении к уголовной ответственности. По мнению Вышинского, его арестовали, чтобы потом обменять на осужденного в России режиссера Олега Сенцова. В суде Киева по делу журналиста намерена присутствовать российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен передала письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой о защите журналиста.

20 марта Кассационный уголовный суд Украины рассмотрит жалобу Кирилла Вышинского на его задержание.  Эхо Москвы

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