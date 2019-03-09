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СМИ сообщили об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше

18:30 09.03.2019 Источник: Газета.Ru

В Германии был опубликован дневник, который в прошлом принадлежал офицеру Третьего рейха Эгону Олленхауэру. Об этом сообщаетThe Daily Mail.

По данным издания, в дневнике указаны места, где нацисты прятали золото от Советской Армии, когда уходили из Польши. Речь якобы идет от 260 грузовиках с сокровищами, спрятанными в 11 местах на польской территории. В некоторых их них могут находиться вывезенные из Франции произведения искусства, а в других несколько тонн золота.

Уточняется, что долгое время дневник хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге. Он был передан фонду Schlesische Bruecke несколько лет назад.  Газета.Ru

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