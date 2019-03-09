На работу в НАТО приходит все больше женщин – представитель альянса
11:00 09.03.2019 Источник: НГ-Online
В структурах Североатлантического альянса с каждым годом появляется все больше женщин. Об этом 8 марта заявил представитель штаб-квартиры НАТО Роберт Пшель. По его словам, «за последние годы в этом отношении в НАТО многое изменилось»: «Я помню, что когда только пришел в НАТО, здесь вообще не было женщин-послов. Первой женщиной-представителем нового члена НАТО стала посол Литвы. Теперь появление женщины на высокой дипломатической и военной должности в НАТО никого не удивляет. Сегодня, например, женщина занимает пост заместителя Генерального секретаря НАТО (Роза Геттемюллер – «НГ»)». Особенно много женщин сейчас работает в Отделе общественной дипломатии НАТО и в пресс-службе штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Пресс-секретарем генсека Йенса Столтенберга также является женщина Оана Лунгеску.
«НАТО очень серьезно подходит к резолюции Совета Безопасности ООН 1325, которая подчеркивает роль и значение женщин в поддержании мира и международной безопасности, - сказал Роберт Пшель. - Здесь за последние годы многое было сделано. Женщины, к сожалению, очень часто становятся первыми жертвами международных конфликтов. Поэтому их участие необходимо во всех сферах, где можно разрешать или не допускать такие конфликты. Это учитывают в НАТО, как при планировании и проведении различных учений, так и в политической области. В частности, есть специальный представитель генсека НАТО по этим вопросам - госпожа Хачисон». По словам Роберта Пшеля, НАТО как международная организация старается прилагать максимальные усилия, чтобы вместе с ООН, Евросоюзом и другими структурами содействовать выполнению резолюции 1325 Совбеза ООН.
Роберт Пшель поздравил всех женщин России с днем 8 марта, назвав его «очень важным праздником».
Андрей Серенко
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