Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде.

В субботу сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной одиночной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.



Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 29 золотых наград.



Универсиада завершится 12 марта.

