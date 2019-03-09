Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде
13:00 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде.
В субботу сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной одиночной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.
Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 29 золотых наград.
Универсиада завершится 12 марта.
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