В Литве из-за шторма закрыт Клайпедский морской порт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штормовой ветер, поднявшийся в ночь на субботу, стал причиной закрытия для судоходства Клайпедского государственного морского порта Литвы на Балтийском море и ранения одного человека. Об этом сообщил противопожарно-спасательный департамент при МВД республики.

"Скорость ветра в порту превышает 25 метров в секунду. Он временно закрыт для судоходства", - сообщило ведомство. Входа в порт ожидает одно судно. Еще один борт ожидает выхода из Клайпеды.



В городе Радвилишкис получила ранение и была доставлена в больницу для оказания первой помощи женщина. На нее рухнул рекламный стенд. В городе Тельшяй буря сломала дерево, которое упало на дом, но к серьезным последствиям это не привело.



В течение ночи службы противопожарно-спасательного департамента 103 раза выезжали по сигналам для того, чтобы убрать мешающие движению упавшие деревья.

