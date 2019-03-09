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Больной в пражской клинике открыл стрельбу в палате

15:00 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель чешской полиции Ян Данек.

"В отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба, - отметил он. - Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных".

Прибежавшим в больничную палату на выстрелы дежурным медсестрам удалось отобрать оружие у стрелявшего. Ранения одного из пострадавших медики характеризуют как тяжелые. "Его состояние критическое", - сказал Ян Данек.

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