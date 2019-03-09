Украинские военнослужащие расстреляли своего командира - ДНР

16:00 Источник: Известия

Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

За последние две недели украинские военные активизировали обстрелы на мариупольском и донецком направлениях

По его словам, это произошло 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, где лейтенант ночью обнаружил употреблявших спиртные напитки военнослужащих.

«На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — цитирует Басурина «Политнавигатор».



Он подчеркнул, что этот и подобные случаи не фиксируются в официальных сводках украинского командования.



В декабре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что совокупные небоевые потери всех украинских силовых ведомств за последние 4,5 года — с начала вооруженного конфликта в Донбассе — составили более 10 тыс. человек. Известия

