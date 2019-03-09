0
0
141
НОВОСТИ

КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ

19:00 09.03.2019 Источник: Эхо Москвы

КНДР, возможно, готовится к запуску ракеты. Об этом свидетельствует активность на объекте вблизи Пхеньяна, сообщает американское радио National public radio со ссылкой на экспертов, изучивших спутниковые снимки. Они были сделаны в 20-х числах февраля.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 09.03.2019
Министрам ФРГ придется летать на рейсовых самолетах - Spiegel
0
49
19:30 09.03.2019
Украина избавилась от "культурной оккупации" - Порошенко
0
110
18:30 09.03.2019
СМИ сообщили об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше
0
201
18:00 09.03.2019
Кукле Барби - 60 лет
0
194
17:00 09.03.2019
Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево мину со взрывателем - МИД
0
310
16:00 09.03.2019
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира - ДНР
0
451
15:00 09.03.2019
Больной в пражской клинике открыл стрельбу в палате
0
415
14:00 09.03.2019
Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни
0
446
13:00 09.03.2019
Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде
0
473
12:30 09.03.2019
Депутат Рады призвал отменить санкции
0
567

Возврат к списку