КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ

19:00 Источник: Эхо Москвы

КНДР, возможно, готовится к запуску ракеты. Об этом свидетельствует активность на объекте вблизи Пхеньяна, сообщает американское радио National public radio со ссылкой на экспертов, изучивших спутниковые снимки. Они были сделаны в 20-х числах февраля. Эхо Москвы