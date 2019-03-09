КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ
19:00 09.03.2019 Источник: Эхо Москвы
КНДР, возможно, готовится к запуску ракеты. Об этом свидетельствует активность на объекте вблизи Пхеньяна, сообщает американское радио National public radio со ссылкой на экспертов, изучивших спутниковые снимки. Они были сделаны в 20-х числах февраля. Эхо Москвы
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