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Кукле Барби - 60 лет

18:00 09.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кукле Барби исполнилось 60 лет. Впервые игрушку представили на Нью-Йоркской ярмарке 9 марта 1959 года.

Как отмечает Reuters, образ Барби эволюционировал вслед за происходящими изменениями в обществе. В частности, производитель выпустил коллекцию из 20 кукол, которые представляют собой образы успешных женщин.  Говорит Москва

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