Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.



Владимир Этуш родился в Москве. В его паспорте была ошибка: его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже, однако жизнь распорядилась иначе. В 1941 году Владимир Этуш поступил вольнослушателем в Щукинское училище, но грянула война, и он, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.



Воевал в горах Кавказа, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и медалями. В 1944 году был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь.



На счету Владимира Этуша, который отдал искусству более 70 лет, свыше ста ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот".



В кино дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Широкую известность получили его роли в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", а также в детской кинокартине"Приключения Буратино" и в мюзикле "Тридцать первое июня".



Этуш - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

