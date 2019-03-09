Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни
14:00 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.
Владимир Этуш родился в Москве. В его паспорте была ошибка: его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже, однако жизнь распорядилась иначе. В 1941 году Владимир Этуш поступил вольнослушателем в Щукинское училище, но грянула война, и он, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.
Воевал в горах Кавказа, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и медалями. В 1944 году был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь.
На счету Владимира Этуша, который отдал искусству более 70 лет, свыше ста ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот".
В кино дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Широкую известность получили его роли в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", а также в детской кинокартине"Приключения Буратино" и в мюзикле "Тридцать первое июня".
Этуш - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
НОВОСТИ
- 13:00 09.03.2019
- Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде
- 12:30 09.03.2019
- Депутат Рады призвал отменить санкции
- 12:00 09.03.2019
- В Литве из-за шторма закрыт Клайпедский морской порт
- 11:30 09.03.2019
- Кирилла Вышинского этапируют из Херсонского СИЗО в Киевское
- 11:00 09.03.2019
- На работу в НАТО приходит все больше женщин – представитель альянса
- 10:30 09.03.2019
- Уволенного первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга задержали по делу о мошенничестве - СМИ
- 10:00 09.03.2019
- Госдеп США объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
- 09:30 09.03.2019
- Импорт сжиженного газа в Европу из США за год вырос более чем на 180%
- 09:00 09.03.2019
- Информатор Wikileaks Челси Мэннинг снова оказалась в тюрьме
- 08:50 09.03.2019
- Глава военного ведомства Чехии утверждает, что РФ - одна из главных угрозой для НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать