Украина избавилась от "культурной оккупации" - Порошенко

19:30 Источник: РБК

Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Слова Порошенко прозвучали во время выступления украинского президента на мероприятиях по случаю 205-й годовщины рождения поэта Тараса Шевченко. «Мы освободились от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинские язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино завоевали надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев», — обратился Порошенко к собравшимся.



По словам украинского президента, это позволило «прекратить многолетнее унижение, когда украинский язык на Украине приходилось буквально спасать». РБК





