Украина избавилась от "культурной оккупации" - Порошенко
19:30 09.03.2019 Источник: РБК
Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Слова Порошенко прозвучали во время выступления украинского президента на мероприятиях по случаю 205-й годовщины рождения поэта Тараса Шевченко. «Мы освободились от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинские язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино завоевали надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев», — обратился Порошенко к собравшимся.
По словам украинского президента, это позволило «прекратить многолетнее унижение, когда украинский язык на Украине приходилось буквально спасать». РБК
НОВОСТИ
- 20:00 09.03.2019
- Министрам ФРГ придется летать на рейсовых самолетах - Spiegel
- 19:00 09.03.2019
- КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ
- 18:30 09.03.2019
- СМИ сообщили об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше
- 18:00 09.03.2019
- Кукле Барби - 60 лет
- 17:00 09.03.2019
- Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево мину со взрывателем - МИД
- 16:00 09.03.2019
- Украинские военнослужащие расстреляли своего командира - ДНР
- 15:00 09.03.2019
- Больной в пражской клинике открыл стрельбу в палате
- 14:00 09.03.2019
- Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни
- 13:00 09.03.2019
- Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде
- 12:30 09.03.2019
- Депутат Рады призвал отменить санкции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать