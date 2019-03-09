Министрам ФРГ придется летать на рейсовых самолетах - Spiegel

20:00 Источник: Эхо Москвы

Члены кабинета министров ФРГ вскоре будут вынуждены летать на обычных рейсовых самолетах. Об этом сообщает журнал «Шпигель».

Лайнеры специальной летной службы бундесвера будут предоставляться не всем официальным лицам правительства ФРГ. Президент страны, канцлер и вице-канцлер, а также главы департаментов МИД и МВД Германии смогут претендовать на машины так называемой «белой флотилии». Остальные политики должны будут бронировать места в обычных рейсовых самолетах. Во избежание новых проблем для канцлера и президента будут постоянно держаться в готовности запасные борта.

Такой вывод был сделан из серии аварий и неполадок последнего времени. В ноябре Ангела Меркель опоздала на встречу «двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за неисправного трансформатора самолета «Конрад Аденауэр». Тогда же вследствие дефекта моторов этого лайнера президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вылететь из южной Африки. В феврале министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вынужден был на день позже запланированного покинуть Мали. Причина – неполадки гидравлической системы самолета Airbus 319.



Ранее Минобороны ФРГ сообщило, что полностью исправны лишь два из четырех больших самолетов типа Airbus службы летной готовности бундесвера. Один из четырех самолетов типа Bombardier не пригоден к полету. Все восемь бортов часто выходят из строя. Ежегодно на их ремонт тратится около 25 миллионов евро.



В конце февраля министр экономики ФРГ Петер Альтмайер должен был перенести поездку в Азию из-за того, что самолеты «белой флотилии» были предоставлены канцлеру и министру иностранных дел. Эхо Москвы