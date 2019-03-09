В Японии более 80 человек пострадали в результате столкновения парома с морским животным
20:30 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море в районе префектуры Ниигата. Об этом сообщило в субботу агентство Киодо.
Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.
Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.
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