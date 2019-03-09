Спасатели МЧС сняли со льда Финского залива в Петербурге 97 рыбаков
21:00 09.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели МЧС на судах на воздушной подушке сняли со льда на Финском заливе в Санкт-Петербурге 97 рыбаков, которые, несмотря на предупреждение об опасности, пытались в субботу ловить рыбу. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Санкт- Петербургу.
"На борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Накануне Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в субботу - в городе днем был сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, снегопад, а также подъем уровня воды в Финском заливе, из-за чего создалась угроза наводнения и были закрыты створки Комплекса защитных сооружений города.
Подъем уровня воды привел к разрушению льда, из-за чего создалась угроза жизни рыбаков.
"Поскольку с раннего утра 9 марта затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений были закрыты, своевременно прийти на помощь рыбакам оказалось невозможно", - отмечается в сообщении ведомства. Для доставки катеров на воздушной подушке к месту инцидента пришлось задействовать спецтехнику ГИБДД.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и снегопада в Петербурге в субботу также закрывали на несколько часов международный аэропорт Пулково, а на дорогах города и области произошло множество ДТП. Очевидцы в социальных сетях также информировали о том, что сильные ветер валил деревья, дорожные знаки, остановочные павильоны и другие конструкции.
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