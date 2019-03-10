Запуск секретного спутника США перенесли на 15 марта
09:05 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником ВВС США Wideband Global SATCOM отложен на два дня - до 15 марта. Об этом сообщила в субботу на сайте американская компания United Launch Alliance (ULA).
"Запуск Delta IV United Launch Alliance с WGS-10 на борту, осуществляемый в интересах ВВС США, отложен с целью выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей. Состояние носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме и готовы к переходу к заключительному этапу [подготовки к пуску]. Запуск намечен на пятницу - 15 марта 2019 года - на 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 мск 16 марта)", - уточнила компания.
По ее данным, это будет 39-й по счету пуск Delta IV с 2002 года и восьмой полет этого носителя в конфигурации Medium+.
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