0
1
137
НОВОСТИ

Госдеп: Мина в багаже сотрудника посольства США в России не представляла угрозы

09:15 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако подтвердили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.

Представитель Госдепартамента США сообщил об этом корр. ТАСС, подтвердив, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.

"Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ РФ, но и изнутри.

Сотрудник американской дипмиссии, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Там также сообщили, что "поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк" без мины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Porto 09:46 10.03.2019

Ну конечно...им все сходит с рук...Представляю какой вой поднялся в мире ,если бы подобное было обнаружено в багаже нашего представителя посольства в США...

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 10.03.2019
В Москве сегодня до шести градусов тепла и низкое давление
0
54
09:05 10.03.2019
Запуск секретного спутника США перенесли на 15 марта
0
125
09:00 10.03.2019
Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"
0
123
21:00 09.03.2019
Спасатели МЧС сняли со льда Финского залива в Петербурге 97 рыбаков
0
724
20:30 09.03.2019
В Японии более 80 человек пострадали в результате столкновения парома с морским животным
0
862
20:00 09.03.2019
Министрам ФРГ придется летать на рейсовых самолетах - Spiegel
0
820
19:30 09.03.2019
Украина избавилась от "культурной оккупации" - Порошенко
0
904
19:00 09.03.2019
КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ
0
800
18:30 09.03.2019
СМИ сообщили об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше
0
890
18:00 09.03.2019
Кукле Барби - 60 лет
0
707

Возврат к списку