В Москве сегодня до шести градусов тепла и низкое давление

09:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, по области - от 1 до 6 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице понизится и в середине дня составит 733 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.