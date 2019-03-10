В Москве сегодня до шести градусов тепла и низкое давление
09:50 10.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, по области - от 1 до 6 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице понизится и в середине дня составит 733 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.
НОВОСТИ
- 09:15 10.03.2019
- Госдеп: Мина в багаже сотрудника посольства США в России не представляла угрозы
- 09:05 10.03.2019
- Запуск секретного спутника США перенесли на 15 марта
- 09:00 10.03.2019
- Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"
- 21:00 09.03.2019
- Спасатели МЧС сняли со льда Финского залива в Петербурге 97 рыбаков
- 20:30 09.03.2019
- В Японии более 80 человек пострадали в результате столкновения парома с морским животным
- 20:00 09.03.2019
- Министрам ФРГ придется летать на рейсовых самолетах - Spiegel
- 19:30 09.03.2019
- Украина избавилась от "культурной оккупации" - Порошенко
- 19:00 09.03.2019
- КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ
- 18:30 09.03.2019
- СМИ сообщили об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше
- 18:00 09.03.2019
- Кукле Барби - 60 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать