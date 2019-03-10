Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

10:12 Источник: Известия

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу к единству для сдерживания России из-за ее «агрессивной политики», пишут "Известия".

В интервью изданию Der Spiegel латвийский лидер заявил, что Москва якобы пытается влиять на Латвию через этнических русских, проживающих там, и стремится укрепить пророссийские силы в Европарламенте.

«С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседями и разделяем общие экономические интересы, но, с другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор <...> Европа должна быть единой», –– сказал латвийский лидер.

По его словам, влияние России на жителей Латвии «нельзя недооценивать», так как многие смотрят российские передачи и читают русскоязычные СМИ.

«Большинство лояльны, они живут в нашей стране в течение нескольких поколений. Однако меньшая часть так долго не проживала в Латвии, они более восприимчивы к попыткам Москвы повлиять на нашу страну», –– рассказал Вейонис.