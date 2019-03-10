Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
10:12 10.03.2019 Источник: Известия
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу к единству для сдерживания России из-за ее «агрессивной политики», пишут "Известия".
В интервью изданию Der Spiegel латвийский лидер заявил, что Москва якобы пытается влиять на Латвию через этнических русских, проживающих там, и стремится укрепить пророссийские силы в Европарламенте.
«С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседями и разделяем общие экономические интересы, но, с другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор <...> Европа должна быть единой», –– сказал латвийский лидер.
По его словам, влияние России на жителей Латвии «нельзя недооценивать», так как многие смотрят российские передачи и читают русскоязычные СМИ.
«Большинство лояльны, они живут в нашей стране в течение нескольких поколений. Однако меньшая часть так долго не проживала в Латвии, они более восприимчивы к попыткам Москвы повлиять на нашу страну», –– рассказал Вейонис.
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комментарии(3)
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Юрий 11:38 10.03.2019
"Агрессия России" - повторять на ночь и поможет. А между тем из совместного заявления по лагерю "Ругбан" в Сирии видна "серая политика", типа кто-кого, когда в американском варианте детектива главному герою "плохеет" от элитных крупных европейских мидий. А в европейской комедии того времени главный герой ловит на удочку крыс в море (с помойкой), где (по названию города) эти самые "королевские" мидии и выращиваются. В современном
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Юрий 11:39 10.03.2019
варианте американцы отыгрываются и "выращивают" уже на своей помойке людей, оторванных и от своего народа и от позитивных ориентиров. Трамп расписался на библии. -Осознаёт ли Ватикан, что страну, которая его окружает, и наполняют несколько лет такими, сознательно обездоленными? Быть может, занять более активную позицию в замирении и религиозном и военном, во первых - в Европе? А Прибалтика рвётся на роль "плодородного" побережья?
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Юрий 11:40 10.03.2019
-И она такая нужна сейчас в "Священной римской империи"? Или слишком сложный алгоритм - и прибыток от реализации потерялся и его заменили небольшие авуары неких людей, тоже условно (только для них). Мат недетский, но излишне фееричен, нет?
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