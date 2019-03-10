В Москве горит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России
11:20 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве, сообщили ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
"Пожар произошел в подвале здания экспертно-криминалистического центра московского ГУ МВД в 3-м Колобовском переулке", - сказал собеседник агентства.
Пожарные развернули штаб на месте. Тушение осложняют пустоты в перекрытиях.
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