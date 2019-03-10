Разбился самолет Ethiopian Airlines, на его борту было 157 человек

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", - приводит агентство его слова.