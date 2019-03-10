0
0
98
НОВОСТИ

Разбился самолет Ethiopian Airlines, на его борту было 157 человек

12:00 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", - приводит агентство его слова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 10.03.2019
Информации о россиянах на борту упавшего "Боинга" пока нет, но такая ситуация не исключена
0
73
12:20 10.03.2019
Мэра Бишкека требуют снять за "марш ЛГБТ"
0
111
11:20 10.03.2019
В Москве горит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России
0
231
10:12 10.03.2019
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
0
279
09:50 10.03.2019
В Москве сегодня до шести градусов тепла и низкое давление
0
273
09:15 10.03.2019
Госдеп: Мина в багаже сотрудника посольства США в России не представляла угрозы
0
351
09:05 10.03.2019
Запуск секретного спутника США перенесли на 15 марта
0
329
09:00 10.03.2019
Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"
0
327
21:00 09.03.2019
Спасатели МЧС сняли со льда Финского залива в Петербурге 97 рыбаков
0
842
20:30 09.03.2019
В Японии более 80 человек пострадали в результате столкновения парома с морским животным
0
1013

Возврат к списку