Мэра Бишкека требуют снять за "марш ЛГБТ"
12:20 10.03.2019 Источник: НГ-Online
Общественное объединение «Кыргыз чоролору», известное под названием «Кырк чоро», планирует 13 марта провести митинг с требованием отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова и других ответственных лиц за предоставление разрешения на проведение марша 8 марта, передает "Радио Азаттык".
Руководитель организации Замирбек Кочорбаев рассказал, что 11 марта перед зданием мэрии пройдет акция, на которой сотрудникам муниципалитета собираются вручить уведомление о проведении более масштабного митинга 13 марта. Члены объединения считают, что 8 марта под прикрытием марша за права женщин в столице провели «гей-парад».
8 марта в Бишкеке прошел ежегодный женский марш за права женщин. Некоторые участники акции несли транспаранты и плакаты в поддержку ЛГБТ-сообщества, что вызвало возмущение части горожан.
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