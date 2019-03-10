Информации о россиянах на борту упавшего "Боинга" пока нет, но такая ситуация не исключена

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информации о российских гражданах на борту потерпевшего крушения самолета "Эфиопских авиалиний" пока нет, но такая ситуация не исключена. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко.

"Факт крушения самолета на территории Эфиопии подтверждаем. Информации о том, находились ли на борту российские граждане, пока нет, - сказал Кипоренко. - Мы находимся в тесном контакте с представительством "Эфиопских авиалиний" в Найроби".

"На борту могли быть россияне, потому что у данной авиакомпании достаточно дешевые цены для поездок в Африку, в частности в Найроби, - отметил дипломат. - Поэтому это (нахождение граждан на борту - прим. ТАСС) не исключаем, но пока конкретных данных у нас нет".

Потерпевший крушение самолет "Боинг-737" компании "Эфиопские авиалинии" следовал в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Факт авиакатастрофы подтвердили власти африканской страны.