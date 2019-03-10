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Разбившийся "Боинг" имел "нестабильную вертикальную скорость"

13:31 10.03.2019 Источник: Газета.Ru

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, имел «нестабильную вертикальную скорость». Это следует из данных сервиса flightradar24, пишет "Газета.ру".

«Дополнительные данные Flightradar24 ADS-B говорят о том, что вертикальная скорость была нестабильной после взлета», — говорится в сообщении.


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