Reuters: Выживших в крушении эфиопского "Боинга" нет
14:00 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто не выжил в результате крушения в центральной части Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", - приводит Reuters слова неназванного источника.
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