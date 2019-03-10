Reuters: Выживших в крушении эфиопского "Боинга" нет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не выжил в результате крушения в центральной части Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", - приводит Reuters слова неназванного источника.