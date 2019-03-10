0
0
96
НОВОСТИ

Reuters: Выживших в крушении эфиопского "Боинга" нет

14:00 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не выжил в результате крушения в центральной части Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", - приводит Reuters слова неназванного источника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:31 10.03.2019
Разбившийся "Боинг" имел "нестабильную вертикальную скорость"
0
158
12:45 10.03.2019
Информации о россиянах на борту упавшего "Боинга" пока нет, но такая ситуация не исключена
0
198
12:20 10.03.2019
Мэра Бишкека требуют снять за "марш ЛГБТ"
0
226
12:00 10.03.2019
Разбился самолет Ethiopian Airlines, на его борту было 157 человек
0
255
11:20 10.03.2019
В Москве горит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России
0
345
10:12 10.03.2019
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
0
362
09:50 10.03.2019
В Москве сегодня до шести градусов тепла и низкое давление
0
354
09:15 10.03.2019
Госдеп: Мина в багаже сотрудника посольства США в России не представляла угрозы
0
428
09:05 10.03.2019
Запуск секретного спутника США перенесли на 15 марта
0
410
09:00 10.03.2019
Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"
0
389

Возврат к списку