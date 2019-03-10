СМИ: В центре Стокгольма взорвался автобус

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус взорвался в центре Стокгольма. Об этом в воскресенье сообщила на своем сайте газета "Дейли экспресс" со ссылкой на представителя пожарной службы города.

По данным газеты, полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города, в связи с инцидентом.

Другие подробности пока не приводятся. Информация о наличии пострадавших уточняется.