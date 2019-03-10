На борту разбившегося самолета "Эфиопских авиалиний" мог быть россиянин

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Кении выясняет, был ли на борту разбившегося самолета "Эфиопских авиалиний" (Ethiopian Airlines) россиянин, ранее купивший билет на рейс. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Олег Кипоренко.

"У нас есть информация, что один российский гражданин должен был лететь рейсом из Эфиопии в Найроби. Предположительно, у него были билеты на рейс, - сказал собеседник агентства. - Данную информацию уточняем".