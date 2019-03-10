На борту разбившегося "Боинга" было трое россиян

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое россиян находились на борту самолета Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии"), потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили на проходящей в эти минуты в Аддис-Абебе пресс-конференции представители Ethiopian Airlines Group.

Всего в списках погибших числятся граждане 33 государств. Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.