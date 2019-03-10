0
0
133
НОВОСТИ

WP: Трамп планирует брать с союзников больше денег за присутствие военных США

16:13 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в беседах со своим окружением предлагает брать с правительств стран - союзников Вашингтона гораздо больше денег за то, что на их территории несут службу американские военнослужащие. Как сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post, новую формулу глава государства назвал "стоимость плюс 50".

По сведениям издания, Трамп предлагает затребовать со стран оплату всех издержек, связанных с поддержанием в нормальном состоянии баз и обслуживанием техники, а также жалованья американским военнослужащим, и чтобы при этом государства платили еще 50% от всей этой суммы. В результате, как пояснила газета, государства будут вынуждены платить США примерно в пять раз больше, чем в настоящее время. Такую формулу союзники Вашингтона уже называют вымогательской.

Как отмечает The Washington Post, эта схема, если она в действительности будет утверждена, главным образом ударит по кошелькам Германии, Японии и Южной Кореи, где дислоцировано по несколько тысяч военных США. Источник газеты отметил, что американская сторона уже обсуждала выплаты по новой формуле "стоимость плюс 50" как минимум с одной страной.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:21 10.03.2019
"Желтые жилеты" разгромили масонскую ложу
0
84
15:35 10.03.2019
На борту разбившегося "Боинга" было трое россиян
0
237
15:05 10.03.2019
На борту разбившегося самолета "Эфиопских авиалиний" мог быть россиянин
0
221
14:45 10.03.2019
СМИ: В центре Стокгольма взорвался автобус
0
307
14:00 10.03.2019
Reuters: Выживших в крушении эфиопского "Боинга" нет
0
304
13:31 10.03.2019
Разбившийся "Боинг" имел "нестабильную вертикальную скорость"
0
379
12:45 10.03.2019
Информации о россиянах на борту упавшего "Боинга" пока нет, но такая ситуация не исключена
0
339
12:20 10.03.2019
Мэра Бишкека требуют снять за "марш ЛГБТ"
0
397
12:00 10.03.2019
Разбился самолет Ethiopian Airlines, на его борту было 157 человек
0
391
11:20 10.03.2019
В Москве горит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России
0
501

Возврат к списку