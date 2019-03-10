WP: Трамп планирует брать с союзников больше денег за присутствие военных США

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в беседах со своим окружением предлагает брать с правительств стран - союзников Вашингтона гораздо больше денег за то, что на их территории несут службу американские военнослужащие. Как сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post, новую формулу глава государства назвал "стоимость плюс 50".

По сведениям издания, Трамп предлагает затребовать со стран оплату всех издержек, связанных с поддержанием в нормальном состоянии баз и обслуживанием техники, а также жалованья американским военнослужащим, и чтобы при этом государства платили еще 50% от всей этой суммы. В результате, как пояснила газета, государства будут вынуждены платить США примерно в пять раз больше, чем в настоящее время. Такую формулу союзники Вашингтона уже называют вымогательской.

Как отмечает The Washington Post, эта схема, если она в действительности будет утверждена, главным образом ударит по кошелькам Германии, Японии и Южной Кореи, где дислоцировано по несколько тысяч военных США. Источник газеты отметил, что американская сторона уже обсуждала выплаты по новой формуле "стоимость плюс 50" как минимум с одной страной.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.