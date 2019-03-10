"Желтые жилеты" разгромили масонскую ложу
17:21 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники протестного движения "желтых жилетов" в ходе манифестаций в субботу разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб. Об этом в воскресенье сообщила газета "Депеш".
По ее данным, поздним вечером участники протестов подошли к зданию организации и стали забрасывать фасад различными предметами. В это время один из протестующих перелез через ограду и открыл изнутри ворота. Проникнув в здание, манифестанты устроили в нем погром, сломав мебель и разбив стекла. Один из погромщиков вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего здания.
По факту начато расследование. Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "После евреев - франко-масоны, - написал он в Twitter. - Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью".
По данным МВД, в 17-й по счету общенациональной волне протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 16:13 10.03.2019
- WP: Трамп планирует брать с союзников больше денег за присутствие военных США
- 15:35 10.03.2019
- На борту разбившегося "Боинга" было трое россиян
- 15:05 10.03.2019
- На борту разбившегося самолета "Эфиопских авиалиний" мог быть россиянин
- 14:45 10.03.2019
- СМИ: В центре Стокгольма взорвался автобус
- 14:00 10.03.2019
- Reuters: Выживших в крушении эфиопского "Боинга" нет
- 13:31 10.03.2019
- Разбившийся "Боинг" имел "нестабильную вертикальную скорость"
- 12:45 10.03.2019
- Информации о россиянах на борту упавшего "Боинга" пока нет, но такая ситуация не исключена
- 12:20 10.03.2019
- Мэра Бишкека требуют снять за "марш ЛГБТ"
- 12:00 10.03.2019
- Разбился самолет Ethiopian Airlines, на его борту было 157 человек
- 11:20 10.03.2019
- В Москве горит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать