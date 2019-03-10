В Москве задержана женщина, бросившая пятилетнюю дочь в квартире

18:31 Источник: РОСБАЛТ

Полиция задержала женщину, которая бросила пятилетнюю дочь в квартире, передает "Росбалт".

Как сообщает ГСУ СК по столице, по факту инцидента проводится проверка, будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

У ребенка обнаружены признаки анорексии, а на ее шее было вросшее в кожу украшение. Кроме того, девочка не владеет социальными навыками.