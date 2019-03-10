В Афганистане возросли потери среди боевиков "Талибана"

19:11 Источник: НГ-Online

С наступлением весны афганские военные и полицейские увеличили количество операций против боевиков «Талибана» и «Исламского государства» (обе террористические организации запрещены в РФ). Как сообщили «НГ» источники в силовых структурах Афганистана, только за первую неделю марта талибы потеряли убитыми более 350 боевиков.Кроме того, в результате спецопераций Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана были захвачены живыми шестеро боевиков, прошедших подготовку в лагерях террористов-смертников. По информации «НГ», потенциальные смертники планировали атаки в Кабуле, Джелалабаде и Газни. Среди захваченных в провинции Газни террористов двое оказались гражданами Пакистана.Источники «НГ» в Кабуле отмечают не только возросшую в последнее время активность афганских силовиков в борьбе с талибами, но и более эффективную деятельность спецслужб Афганистана по предотвращению терактов: «Конечно, далеко не все нападения удается предотвратить, но если бы не профессионализм и героизм военных, полицейских и сотрудников УНБ, потерь среди граждан страны было бы гораздо больше».