Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП из-за блэкаута
20:15 10.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) ввести режим чрезвычайного положения на территории Венесуэлы в связи с отсутствием электроэнергии в большей части страны.
"Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - сказал он, выступая в Каракасе.
Оппозиционер пояснил, что введение режима ЧП позволит "запросить [международную] помощь, чтобы справиться с этой ситуацией". "Мы уже говорили с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, чтобы заручиться поддержкой", - добавил Гуайдо.
В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.
По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.
В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы юго-восточного штата Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.
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