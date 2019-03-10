Шотландская национальная партия задумалась о независимости региона после Brexit

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шотландская национальная партия вынесет на рассмотрение парламента Великобритании поправку, позволяющую провести референдум о независимости Шотландии, если Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Об этом в эфире вещательной корпорации заявил в воскресенье лидер фракции шотландских националистов в Палате общин Иэн Блэкфорд.

По его словам, поправка, которая будет представлена на следующей неделе, требует признания британским правительством факта, что шотландский народ на референдуме проголосовал за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства в ЕС. "Мы также предлагаем в рамках этой поправки признание того, что если Великобритания покинет Евросоюз, то жители Шотландии должны быть в состоянии определять свою судьбу, в частности, должны иметь такие полномочия, чтобы провести референдум о независимости", - сказал он.

Блэкфорд отметил, что его партия сделает все возможное, чтобы при сотрудничестве с другими политическими силами "остановить Brexit", поскольку Шотландия не хочет, чтобы она выходила из ЕС против своей воли.