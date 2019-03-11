Россия и США остались основными экспортерами вооружений
07:00 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%.
Согласно содержащимся в новом докладе СИПРИ данным, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%.
Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.
Если в период 2009-2013 годов объем продаж вооружений РФ составлял 27% от мирового объема, то в 2014-2018 годах этот показатель составил 21%. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия. Несмотря на то, что Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, общий объем поставок в 2014-2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу, которая в 2009-2013 годах была пятым крупнейшим покупателем вооружений из России, упали в 2014-2018 годах на 96%.
В минувшую пятилетку, по данным института, Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир. На региональном уровне 60% поставок были осуществлены в страны Азии и Океании. 17% пришлись на Африку, 16% - на Ближний Восток, 5,8% - на Европу и 1,4% - на обе Америки.
Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014-2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак - 46% и 36% соответственно. При этом по сравнению с 2009-2013 годами в последнюю пятилетку продажи в Ирак увеличились на 780%, в Египет - на 150%.
В сопоставляемый период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. Увеличился также и разрыв между объемами ведущих экспортеров. Так, американские продажи основных вооружений в 2014-2018 годах превосходили российские на 75%, в то время как в 2009-2013 годах опережение составляло лишь 12%.
В последний период 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока. "США еще больше укрепили свое положение как ведущего мирового поставщика вооружений. В последние 5 лет они продавали оружие как минимум в 98 стран. Поставки часто включали высокотехнологичное вооружение - такое, как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб", - отмечает директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Од Флёран.
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