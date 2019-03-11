Атмосферное давление в Москве еще немного понизится - синоптики

07:15 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«В столичном регионе в первый день рабочей недели при облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла, по области до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в столице еще немного понизится и в середине дня достигнет 732 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что наиболее ощутимыми для метеочувствительных людей, могут стать низкое атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое атмосферы. Такая погода может негативно сказываться не только на самочувствии метеозависимых людей, но вызывать дискомфорт, ухудшение настроения, появление различных вегетативных симптомов - раздражительность, нарушение сна, снижение как умственной, так и физической работоспособности даже у вполне здоровых людей. Кроме того, межсезонье является и порой обострением различных хронических недугов - особенно заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, воспалительных заболеваний почек, желудка.