Атмосферное давление в Москве еще немного понизится - синоптики
07:15 11.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«В столичном регионе в первый день рабочей недели при облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла, по области до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в столице еще немного понизится и в середине дня достигнет 732 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что наиболее ощутимыми для метеочувствительных людей, могут стать низкое атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое атмосферы. Такая погода может негативно сказываться не только на самочувствии метеозависимых людей, но вызывать дискомфорт, ухудшение настроения, появление различных вегетативных симптомов - раздражительность, нарушение сна, снижение как умственной, так и физической работоспособности даже у вполне здоровых людей. Кроме того, межсезонье является и порой обострением различных хронических недугов - особенно заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, воспалительных заболеваний почек, желудка.
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