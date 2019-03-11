Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

07:35 Источник: Газета.Ru

Корпорация Boeing отменила презентацию нового самолета из-за вчерашней авиакатастрофы в Эфиопии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, презентация нового лайнера была запланирована на 13 марта.

Как отмечается, Boeing решила перенести мероприятие на более подходящее время.