Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии
07:35 11.03.2019 Источник: Газета.Ru
Корпорация Boeing отменила презентацию нового самолета из-за вчерашней авиакатастрофы в Эфиопии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства, презентация нового лайнера была запланирована на 13 марта.
Как отмечается, Boeing решила перенести мероприятие на более подходящее время.
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