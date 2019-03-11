В Комсомольске-на-Амуре горит нефтезавод
07:50 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильное возгорание произошло в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
"Там [на заводе] происходит сейчас возгорание. Все силы и средства [спасатели] туда направлены сейчас для ликвидирования происшествия, идет эвакуация персонала", - сообщил собеседник агентства.
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