Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына выпустили из-под стражи

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзийский суд в понедельник снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщило агентство Reuters, женщина освобождена из-под стражи.

Как заявил на заседании судья Азмин Ариффин, "суд удовлетворил прошение государственного обвинителя о снятии обвинения с подозреваемой". Таким образом "она освобождена из-под стражи", где девушка провела почти два года, добавил судья. Посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана отметил, что "Сити Айсиа будет отправлена на родину в самое ближайшее время, возможно даже сегодня". Дипломат также "поблагодарил малайзийские власти за содействие в расследовании".

Кроме нее на скамье подсудимых остается гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. До сегодняшнего заседания суда прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты же уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру, за что получили вознаграждение в размере около 100 долл.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс).

Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.