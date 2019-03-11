Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле - Гуайдо
08:30 11.03.2019 Источник: РОСБАЛТ
Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в Венесуэле. Об этом написал в своем Twitter оппозиционный лидер республики Хуан Гуайдо, передает "Росбалт".
По его словам, он собрал команду техников и экспертов для наблюдения за эскалацией кризиса.
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