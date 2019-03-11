Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле - Гуайдо

08:30 Источник: РОСБАЛТ

Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в Венесуэле. Об этом написал в своем Twitter оппозиционный лидер республики Хуан Гуайдо, передает "Росбалт".

По его словам, он собрал команду техников и экспертов для наблюдения за эскалацией кризиса.



