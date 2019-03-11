"Эфиопские авиалинии" приостановили полеты Boeing 737 Max 8

08:40 Источник: Газета.Ru

Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, это решение было принято в качестве дополнительной меры безопасности. Причина авиакатастрофы пока не известна, сообщили в компании.

В парке Ethiopian Airlines четыре Boeing 737 Max 8.